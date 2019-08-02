Уснувший водитель автобуса устроил смертельное ДТП на Ставрополье

Опубликовано видео последствий крупной аварии

Пять человек погибли и еще 18 получили травмы в результате аварии с участием автобуса на Ставрополье. Трое пострадавших находятся в реанимации, сообщает "ТВ Центр".

ДТП произошло около трех часов ночи в Апанасенковском районе на трассе "Астрахань-Элиста-Ставрополь". Автобус, следовавший из Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В салоне находились 23 пассажира. Предварительно, водитель уснул за рулем.

"Предварительно известно, водитель автобуса останавливался в 01:57 на стационарном посту ДПС "393-й километр автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь", где с водителем была проведена работа в рамках профилактических мероприятий "Не усни за рулем". Ему была вручена памятка", - сказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Ткаченко.

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