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Уснувший водитель автобуса устроил смертельное ДТП на Ставрополье

08:36
  • пятница
  • 02 августа 2019

Опубликовано видео последствий крупной аварии

Пять человек погибли и еще 18 получили травмы в результате аварии с участием автобуса на Ставрополье. Трое пострадавших находятся в реанимации, сообщает "ТВ Центр".

ДТП произошло около трех часов ночи в Апанасенковском районе на трассе  "Астрахань-Элиста-Ставрополь".  Автобус, следовавший из Волгограда,  выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.  В салоне находились 23 пассажира. Предварительно, водитель уснул за рулем.

"Предварительно известно,  водитель автобуса останавливался в 01:57 на стационарном посту ДПС  "393-й километр автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь", где с водителем была проведена работа  в рамках профилактических мероприятий  "Не усни за рулем". Ему была вручена памятка", - сказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Ткаченко.

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