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Опубликовано видео тушения пожаров в Сибири из кабины Ил-76

09:11
  • пятница
  • 02 августа 2019

Накануне следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников, не принявших меры по ликвидации пожаров

Утром в пятницу армейские вертолеты Ми-8 приступили к тушению пожаров в Сибири. После ночного перерыва подняты в воздух самолеты Ил-76 из аэропорта Красноярска. Каждый несет более 40 тонн воды, до очагов возгорания им нужно преодолеть примерно полтысячи километров. Борьбу с огнем ведет авиация МЧС. Военные подключились к спасателям по поручению Владимира Путина. В Иркутской области для тушения лесов вызывают искусственные дожди, но ситуация по-прежнему остаётся сложной.

Лесные пожары, охватившие Сибирь, сейчас тушат чуть ли не всей страной. МЧС помогают лесники и армия добровольцев. По распоряжению президента к ним также подключилась и группировка военных с эскадрильей вертолётов и тяжёлых самолётов Ил-76. И это уже принесло результаты.

"Сегодня восемь Ил-76 выполнили задачу. И совместно с МЧС и их авиацией нам удалось сегодня погасить пожар на территории 23 тысяч гектаров", - заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Работы по ликвидации ЧС не прекращаются ни на минуту. Над городом пролетает вертолёт. Так следят за распространением смога и метеоусловиями.

За сутки спасатели успевают потушить десятки очагов возгорания. Но по-прежнему горит почти три миллиона гектаров леса. Для сравнения, по площади это всё равно, что если бы горела вся Бельгия. Дымовой шлейф растянулся и вовсе на пол-России. Режим ЧС введен сейчас в четырёх регионах. Такими темпами смог дойдёт до Европы или Аляски, если ветер сменит направление. Дым уже достиг Монголии. В одних местах военные "Илы" сбрасывают на очаги тонны воды, в других - люди сбивают огонь вручную. Самой сложной ситуация остаётся в Красноярском крае.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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