Трампа вынудили ввести новые антироссийские санкции по делу Скрипалей

Содержание второго пакета санкций пока держат в секрете

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как сообщили Politico два источника в американской администрации, новые санкции призваны сдержать распространение химического оружия в Европе. Какие именно ограничения коснутся Россию, пока не уточняется.

Трамп подписал указ после того, как члены палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали его незамедлительно ввести новые антироссийские санкции.

В середине мая сообщалось, что второй пакет санкций за инцидент в английском Солсбери направлен госсекретарю и президенту.

Первая порция санкций в связи с отравлением Скрипаля Вашингтон ввел в августе 2018 года. США перестали ввозить в Россию товары, связанные с национальной безопасностью. Под таковыми понимаются электронные устройства двойного назначения и их компоненты, в том числе для авиационной отрасли.

По некоторым данным, второй пакет ограничений может включать в себя полный запрет на экспорт американских товаров, полный запрет на импорт в США, а также запрет на воздушное сообщение с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Напомним, Скрипалей отравили в марте прошлого года. По мнению властей Великобритании, их пытались убить с помощью яда из группы "Новичок". Лондон обвинил Москву в причастности к преступлению. Россия категорически отвергает обвинения.