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Застрявших на острове в Белом море туристов спасло чудо

09:53
  • пятница
  • 02 августа 2019

О пропаже людей вовремя забеспокоились родственники

В Карелии  спасена группа туристов-байдарочников. Десять человек, среди них 15-летний подросток, обнаружены на острове в Белом море и эвакуированы вертолетом Ми-8.

Группа из Санкт-Петербурга вышла в море на пяти лодках 24 июля и в тот же день связь с ней пропала, передает  "ТВ Центр". Известно, что МЧС о своем походе они не проинформировали, два дня назад к спасателям обратились родственники. Оказалось, вернуться на берег  путешественники не смогли из-за шторма. Высота волн достигала двух метров. Медицинская помощь никому не понадобилась, сейчас туристы направляются домой.

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