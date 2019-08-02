Застрявших на острове в Белом море туристов спасло чудо

О пропаже людей вовремя забеспокоились родственники

В Карелии спасена группа туристов-байдарочников. Десять человек, среди них 15-летний подросток, обнаружены на острове в Белом море и эвакуированы вертолетом Ми-8.

Группа из Санкт-Петербурга вышла в море на пяти лодках 24 июля и в тот же день связь с ней пропала, передает "ТВ Центр". Известно, что МЧС о своем походе они не проинформировали, два дня назад к спасателям обратились родственники. Оказалось, вернуться на берег путешественники не смогли из-за шторма. Высота волн достигала двух метров. Медицинская помощь никому не понадобилась, сейчас туристы направляются домой.

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