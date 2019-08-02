Простила измены? Жена готова вернуться к унизившему ее Аршавину

Алиса написала о любви вопреки всему

Жена Андрея Аршавина Алиса удивила поклонников неожиданным высказыванием. Она разместила в Instagram пост, призывающий прощать все обиды.

"Любите друг друга несмотря ни на что" - написала Алиса. Поклонники рассмотрели в этом намек на воссоединение с футболистом. "Простила измены?" - задал вопрос в комментариях один из фанатов.

Однако картинка, которую Аршавина прикрепила к посту, противоречит написанному. На фотографии изображена красная роза в колючей проволоке, а под ней надпись: "Есть поступки, которые нельзя прощать".

Напомним, что уже более полугода продолжается бракоразводный процесс Андрея и Алисы Аршавиных. Говорят, все это время футболист не общается ни с женой Алисой, ни с их дочкой Есеней. Недавно стало известно, что спортсмен унизил жену, забрав у нее машину, а двухлетнюю девочку и вовсе оставил бомжом.