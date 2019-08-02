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"Наши сердца разбиты": внучка Кеннеди умерла в 22 года

08:46
  • пятница
  • 02 августа 2019

У нее была депрессия

В семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт скончалась 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл - внучка покойного политика и бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди, который приходился братом президенту Джону Кеннеди. 
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По данным The New York Times, Сирша умерла в результате передозировки наркотиками. Недавно девушка признавалась, что страдает от депрессии. Официально причина смерти пока не называется. 

По словам родных погибшей, "ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью". "Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - говорится в заявлении семьи. 

Роберт Кеннеди - третий из четырех сыновей семьи Кеннеди. В 1961 году президент Джон Кеннеди назначил  младшего брата генеральным прокурором США. Этот пост Роберт занимал до 1964 года. Через четыре года после этого он погиб в результате покушения. 

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