"Наши сердца разбиты": внучка Кеннеди умерла в 22 года

У нее была депрессия
В семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт скончалась 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл - внучка покойного политика и бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди, который приходился братом президенту Джону Кеннеди.
По данным The New York Times, Сирша умерла в результате передозировки наркотиками. Недавно девушка признавалась, что страдает от депрессии. Официально причина смерти пока не называется.
По словам родных погибшей, "ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью". "Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - говорится в заявлении семьи.
Роберт Кеннеди - третий из четырех сыновей семьи Кеннеди. В 1961 году президент Джон Кеннеди назначил младшего брата генеральным прокурором США. Этот пост Роберт занимал до 1964 года. Через четыре года после этого он погиб в результате покушения.
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