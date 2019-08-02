"Достали": Медведев решил сажать недобросовестных подрядчиков

За срыв госзакупок премьер предложил ввести уголовную ответственность

Дмитрий Медведев возмутился действиями подрядчиков, которые саботируют конкурсы при госзакупках. По словам российского премьера, если участники конкурса прилагают усилия к тому, чтобы заранее уничтожить его результаты, их следует наказывать.

"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация… достала", — заявил глава правительства.

Дмитрий Медведев пояснил, о чем речь: по словам премьера, в заявку вносятся требования, которые выполнить заведомо невозможно. "Соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", — отметил премьер.

На совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке Дмитрий Медведев напомнил о своем поручении усилить ответственность недобросовестных подрядчиков. Причем речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности за манипуляции с итогами конкурсов, передает ТАСС.