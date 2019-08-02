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"Достали": Медведев решил сажать недобросовестных подрядчиков

08:38
  • пятница
  • 02 августа 2019

За срыв госзакупок премьер предложил ввести уголовную ответственность

Дмитрий Медведев возмутился действиями подрядчиков, которые саботируют конкурсы при госзакупках. По словам российского премьера, если участники конкурса прилагают усилия к тому, чтобы заранее уничтожить его результаты, их следует наказывать.
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"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация… достала", — заявил глава правительства.

Дмитрий Медведев пояснил, о чем речь: по словам премьера, в заявку вносятся требования, которые выполнить заведомо невозможно. "Соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", — отметил премьер.

На совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке Дмитрий Медведев напомнил о своем поручении усилить ответственность недобросовестных подрядчиков. Причем речь идет не только об административной, но и об уголовной ответственности за манипуляции с итогами конкурсов, передает ТАСС.

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