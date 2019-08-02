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Пророк с огоньком: что запрещено делать в Ильин день

09:49
  • пятница
  • 02 августа 2019

По легенде, Илья метал молнии 2 августа

2 августа православные христиане отмечают праздник в честь ветхозаветного пророка Илии, который считается защитником веры и покровителем верующих.
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Согласно Старому и Новому Заветам, пророк Илья помогал нуждающимся, исцелял больных и своими молитвами вызывал дождь. Он был настолько могущественным, что даже мог воскресить умерших. Ходят легенды, что поборник религии сводил огонь с неба и молниями поражал грешников и нечистую силу. В Библии сказано, что Илья преодолел смерть и вознесся на небеса живым. 

В Ильин день православные просят у величайшего из пророков исцеления от болезней, семейного благополучия, защиты от завистников и злопыхателей. Молодые девушки во время праздника вымаливают у Ильи хорошего мужа, бросая в реку камень с привязанными к нему локонами, а малообеспеченные люди рассыпают по комнате заговоренный мак, чтобы привлечь богатство. 

 

В народе верят, что 2 августа пророк Илья своими молниями загоняет чертей, русалок и прочую нечисть в воду. Нечистая сила резвилась на суше с Иванова дня, но с наступлением осеннего периода она возвращается в водоемы. Чтобы не стать жертвой разгневанной нечисти, людям строго-настрого запрещается купаться в реках и озерах.

Не рекомендуется также стоять на перекрестках, поскольку там якобы собираются напуганные Ильей черти. 

Согласно поверьям, прячущиеся от Ильи злые духи вселяются в животных. Поэтому в этот день нельзя выгонять скот на пастбище, а также выгуливать собак и кошек. Кто знает, а вдруг вашего чихуахуа охватят демоны?.. К тому же брошенная пророком молния может случайно попасть в корову или коня, считали наши предки. 

В Ильин день возбраняется работать в поле. Этот запрет тоже связан с активной деятельностью пророка, который разъезжает по небу на колеснице и мечет огненные стрелы. Илья может ненароком сжечь стог сена, а то и поранить невинного человека. 

Воспрещается также трудиться в огороде. В противном случае, как поговаривают, корни у огурцов сгниют, а капустные листья завянут. Еще утверждается, что пророк Илья по какой-то причине гневается на людей, которые 2 августа работают по дому.

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