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НАТО захлопнул дверь перед носом Украины

09:24
  • пятница
  • 02 августа 2019

Североатлантический альянс не готов принять Незалежную в свои ряды

Украина в ближайшее время едва ли станет членом Североатлантического альянса. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс уверена, что даже план действий по членству в НАТО едва ли получит одобрение.
Во время учений под руководством инструкторов НАТО погибли трое украинцев

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус", — заявила Райс.

По словам экс-главы госдепартамента, Киеву надо активизировать работу в рамках комиссии Украина–НАТО,  участвовать в мероприятиях Североатлантического альянса и работе его центров.  

Кондолиза Райс с 2001 по 2005 год занимала должность советника по национальной безопасности, а с 2005 по 20091й была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Политик заявила в интервью украинскому изданию "Новое время", что шансы на вступление Украины в НАТО ничтожны.

Североатлантический альянс уже неоднократно хлопал дверью перед носом Киева. Несмотря на это, и Петр Порошенко, и сменивший его на посту президента Украины Владимир Зеленский заявляют об уверенном курсе Незалежной на вступление в НАТО. В начале 2019 года даже были приняты поправки в украинскую конституцию, законодательно закрепляющие эту политику, напоминают "Известия".

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