Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Элитному подразделению исполнилось 89 лет

В России в пятницу отмечают День ВДВ. Элитному подразделению исполнилось 89 лет, передает "ТВ Центр". С праздником российских десантников поздравил Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил, что их служба требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества.

Торжества проходят по всей стране. На Дальнем Востоке они уже в разгаре. По традиции, утром военнослужащие собрались в центре города, чтобы почтить память воинов, погибших при исполнении боевого задания. В Красноярском крае десантники устроили автопробег. Тысячи ветеранов и военных, которые служат сейчас в этот день, надевают тельняшки и голубые береты и идут на встречи с боевыми товарищами.

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