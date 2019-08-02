Стали известны планы Пентагона после разрыва ДРСМД

Тем временем под угрозой еще один договор - СНВ-3

США в пятницу официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Выполнение своих обязательств в рамках документа США в одностороннем порядке прекратили еще 2 февраля, напоминает "ТВ Центр".

При этом в американской Ассоциации за контролем по вооружениям высказали опасение, что Пентагон уже в конце августа готовится провести испытание крылатой ракеты дальностью примерно 1000 километров. Кроме того, в ноябре Минобороны США планирует тесты новой баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности, схожей с "Першинг-2".

Варианты действий в связи с уходом договора в прошлое обсуждают в Европе. Там убеждены, что администрация Белого дома захочет разместить за океаном свои неядерные ракеты. Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить другой договор - по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. О том, что Вашингтон собирается выйти и из него тоже, ранее заявил советник президента США по нацбезопаности Джон Болтон.

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