"Это беда": Киев "доиграется" до окончательного развала экономики

Украине пора вернуться в реальность

Новым властям Украины надо вернуться к реальной экономике, создавать рабочие места. Киев заигрался во взрослые игры с финансами, которые ему не по плечу, уверен бывший украинский премьер Юрий Ехануров.

"Это беда, мы доиграемся", - оценил положение дел бывший глава кабинета. Ехануров привел в пример экономику Китая, которая давно ушла вперед – в то время как украинская еще "не прошла первоначальные этапы".

"Мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе - а мы от этого теряем", — сказал экс-премьер в эфире украинского телеканала "112". Он уточнил, что доходы с экспорта на Украине, который в основном состоит из продажи необработанного сырья, остаются в оффшорах.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского уже объявила об экономических реформах. Начать новая власть решила с приватизации государственных компаний. Как было заявлено, в первую очередь перейдут в частные руки оператор железных дорог, почта и банки.