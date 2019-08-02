Почему нужно заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

Не забывайте о "цифровой гигиене"

Эксперты Роскачества опубликовали рекомендации по "цифровой гигиене", соблюдение которой может уберечь интернет-пользователей от киберпреступников.

Специалисты посоветовали россиянам устанавливать на компьютеры и гаджеты антивирус, регулярно обновлять программное обеспечение операционной системы, а также с осторожностью предоставлять мобильным приложениям доступ к личным данным. Кроме того, сотрудники Роскачества считают необходимым заклеивать бездействующие камеры и микрофоны.

"Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве", - цитируют "Известия" Антона Фишмана, руководителя департамента системных решений Group-IB.

Для заклейки камеры Роскачество советует воспользоваться куском непрозрачного скотча или изоленты. Можно также использовать специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука.

Эксперты отметили, что киберпреступников интересует не столько внешний вид пользователя, сколько ценная информация, которой он делится со своими собеседниками, находясь рядом с ноутбуком.