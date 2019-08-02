ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему нужно заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

10:17
  • пятница
  • 02 августа 2019

Не забывайте о "цифровой гигиене"

Эксперты Роскачества опубликовали рекомендации по "цифровой гигиене", соблюдение которой может уберечь интернет-пользователей от киберпреступников.
Журналистка уронила ноутбук на американского сенатора. Видео

Специалисты посоветовали россиянам устанавливать на компьютеры и гаджеты антивирус, регулярно обновлять программное обеспечение операционной системы, а также с осторожностью предоставлять мобильным приложениям доступ к личным данным. Кроме того, сотрудники Роскачества считают необходимым заклеивать бездействующие камеры и микрофоны.

"Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве", - цитируют "Известия" Антона Фишмана, руководителя департамента системных решений Group-IB. 

Для заклейки камеры Роскачество советует воспользоваться куском непрозрачного скотча или изоленты. Можно также использовать специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука. 

Эксперты отметили, что киберпреступников интересует не столько внешний вид пользователя, сколько ценная информация, которой он делится со своими собеседниками, находясь рядом с ноутбуком.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Веб-камера
Веб-камера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.