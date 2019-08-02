Трясущаяся Меркель лечится плаванием и красным вином

Канцлер Германии взяла отпуск для поправки здоровья

Ангела Меркель решила немного отдохнуть. В отпуске она читает книгу "Тиран". Предполагают, что канцлер Германии надеется с помощью шекспировской теории власти понять своего заклятого союзника Дональда Трампа.

Папарацци застали фрау канцлерин на балконе отеля в Южном Тироле, на территории Италии. Ангела Меркель в этот момент развешивала для просушки купальник. Терпеливые охотники за сенсациями сумели заснять политика и за ужином – с бокалом красного вина.

Заслуженный напряженным трудом на благо отечества отпуск Меркель проводит с мужем Иоахимом Зауэром. Пару заметили во время прогулки по городу. Много гуляет 65-летняя Ангела Меркель и по горам – но покорять вершины она отправляется без супруга, в сопровождении телохранителя.

Отмечается, что Ангела Меркель и в отпуске не может без работы. Канцлер предпочитает те же строгие костюмы – за исключением, естественно, того времени, что она проводит в бассейне, передает RTL.

Напомним, в последнее время здоровье канцлера Германии вызывает озабоченность. Ангелу Меркель во время официальных мероприятий трижды охватывала неудержимая дрожь. Впервые это случилось во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сама фрау канцлерин утверждает, что с ней все в порядке.