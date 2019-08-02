Экономический курс Зеленского сравнили с ухабистой дорогой

Тысячи рабочих оказались на грани увольнения из-за возросших цен на электроэнергию

На улицы украинских городов на дежурство вышли дополнительные патрули военнослужащих с оружием и специальными средствами. Всего - более двух тысяч человек по всей стране. Усилить охрану порядка на улицах заставляет неспокойная политическая обстановка. В центре Киева вновь бунтуют националисты.

Около администрации президента Украины - толкотня, крики и нецензурная брань. Несколько десятков бывших участников АТО пытаются прорваться на прием к Владимиру Зеленскому. Но их не пускают. Это первый открытый конфликт ветеранов националистических батальонов с президентом. Радикалы требуют освободить политзаключенных и жертв репрессий. Так они называют своих подельников. На самом деле - уголовников - осужденных за изнасилования, грабежи и убийства, совершенные в зоне АТО. Но, как ни старались националисты выломать двери, к Зеленскому они так и не попали.

"Зеленский - самый настоящий коррупционер и лжец, мы уже не будем его уважать как президента, хотя поддерживали его с самого начала", - заявил военный советник батальона "Торнадо" Виктор Васильев.

Для националистов, похоже, наступили тяжелые времена. Они с треском проиграли выборы и остались без мест в новой Раде. И их ждет еще один удар. В Киев приезжает верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер, который жестко раскритиковал закон о тотальной украинизации и назвал его дискриминационным. По мнению политологов, Зеленскому четко дали понять - закон необходимо пересмотреть.

"Закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность и не гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств. Все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жёстко - не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание", - заявил Заньер.

Ревизии от президента требуют и сотрудники металлургической отрасли. С 1 августа резко выросли цены на электроэнергию для предприятий. Тысячи рабочих оказались на грани увольнения.

"600% - губительно для любого предприятия, это все равно что остановить предприятие, люди настроены решительно, люди настроены отстаивать свои права и интересы", - сказал рабочий Олег Ильин.

"Наша продукция станет намного дороже и никто не сможет ее купить, а значит неизбежно мы разоримся", - заключил инженер Юрий Рыльский.

Экономический курс Зеленского многие сравнивают с ухабистой дорогой. В ямах, как в Черкасской области, куда президент прибыл с проверкой. Ему докладывают - правительство при Порошенко не выделяло деньги для ремонта и строительства. И не исключено, что средства разворовывали. Станет ли состояние дорог на Украине еще одним поводом завести новое уголовное дело против экс- президента - не ясно. Однако факт, что 80% трасс и шоссе по всей стране сегодня выглядят также. Сам Порошенко уехал из страны. И вернется ли - неизвестно.

Видео: против Порошенко возбудили новое уголовное дело

"Думаю, максимум, что угрожает Петру Алексеевичу - это остракизм – то есть изгнание из нашей страны. Я думаю, Петра Порошенко, как Миху Саакашвили, никто до конца полностью не сдаст, он уже стал частью этой системы и носителем токсичной информации", - прокомментировал политолог Руслан Бортник.

То есть Порошенко слишком много знает о подковерных интригах и делах политиков США и Европы. В случае, если он окажется за решеткой, молчать не станет. И наверняка, говорят эксперты, он уже намекнул на это своим бывшим кураторам.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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