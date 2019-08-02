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Как в мире отреагировали на выход США из ДРСМД

12:35
  • пятница
  • 02 августа 2019

Вашингтон начнет разработку оружия, которое ранее было запрещено договором

В пятницу США официально выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в одностороннем порядке. О приостановлении своего участия в соглашении Вашингтон объявил в феврале, обвинив Россию в несоблюдении обязательств. Документ долгие годы оставался прочной гарантией ядерной безопасности.

О том, как на радикальный шаг Вашингтона отреагировало мировое сообщество, смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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