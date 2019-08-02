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Россияне оказались под угрозой из-за теракта в Таиланде

11:58
  • пятница
  • 02 августа 2019

В ночь с четверга на пятницу с Бангкоке прогремело сразу десять взрывов

Десять взрывов прогремели в пятницу в столице Таиланда Бангкоке. В течение ночи устройства срабатывали по таймеру. По предварительным данным, пострадали два человека.

Бомбы разной мощности были заложены в нескольких районах города, в том числе у здания главного штаба ВС королевства и правительственных зданий, передает "ТВ Центр". Одно устройство взорвалось недалеко от конгресс-центра, где в эти дни проходит саммит АСЕАН. В заседаниях участвует и делегация из России. Вице-премьер Таиланда уже заявил, что серия взрывов - попытка опорочить систему безопасности государства.

Ещё два подозрительных предмета сейчас обследуют сапёры. Подозреваемые задержаны.

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