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В Сибири изымают технику для незаконной рубки леса из-за пожаров

11:50
  • пятница
  • 02 августа 2019

Специальное поручение подписал Дмитрий Медведев

На ситуацию с лесными пожарами в очередной раз обратил внимание Дмитрий Медведев. В ходе рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр посетил крупнейший остров Курильской гряды - Итуруп. Во время пресс-подхода глава кабмина сообщил, что правительство проверяет информацию о незаконных вырубках леса, которые, предположительно, могут скрывать при помощи поджогов. Дмитрий Медведев подготовил специальное поручение, передает "ТВ Центр".

"В отношении незаконных порубок или вырубок леса - очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами ещё предстоит установить, это невозможно предполагать. Я подписал поручение, оно ещё пока не было озвучено, значит, сейчас хочу сказать о нём: это поручение направлено на, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - изымались, то есть конфисковать их в доход бюджета", - предложил Медведев.

Подробнее о том, как тушат пожары в Сибири, смотрите в репортаже ТВЦ:

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