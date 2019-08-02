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Появились подробности жуткой аварии с автобусом на Ставрополье

11:57
  • пятница
  • 02 августа 2019

Информация о том, что водитель заснул за рулем, не подтвердилась

Пятеро погибли и еще 19 пострадали. В Ставропольском крае в пятницу ночью столкнулись грузовик и автобус.

На кадрах, снятых очевидцами - последствия ночной аварии. Пассажирский автобус, который теперь напоминает раскрытую консервную банку, следовал рейсом из Волгограда в Ставрополь. Лобовое столкновение с грузовиком произошло в половине третьего ночи. В результате из 24 человек, находившихся в автобусе - пятеро, включая водителя, погибли. 19 получили различные травмы, в том числе тяжелые. Часть пострадавших госпитализирована в ближайшую районную больницу.

Работающим на месте происшествия следователем удалось выяснить, что водитель автобуса сменился всего за час до аварии, а значит уставшим быть не мог. Кроме того, из салона грузовика изъята видеозапись регистратора. По одной из версий, причиной лобового столкновения мог стать выехавший на встречную полосу грузовик. Его водитель в результате ДТП не пострадал и сейчас дает пояснения правоохранительным органам.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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