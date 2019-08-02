Пошел по стопам отца: как живет 17-летний сын после смерти Круга

Юноша нашел свое место в музыкальном мире

Александр Круг растет копией своего знаменитого отца. Талантливый молодой человек решил пойти по стопам музыкальных родителей и уже встретил свою первую любовь.

Александр родился за месяц до убийства шансонье. Ирина Круг постоянно рассказывала сыну об отце, они много раз просматривали альбом с его фотографиями и ездили на могилу звезды. В 12-летнем возрасте мальчик впервые остро осознал, что ему не хватает отца и что его семью постигло страшное несчастье. По словам Ирины, сын испытывал настолько сильный стресс, что она начала переживать за его здоровье и психику.

Александр Круг вырос чутким и добрым молодым человеком. Он учился в элитной Ломоносовской школе в Москве и три года провел в столичном кадетском корпусе. По-видимому, Ирина хотела приучить сына к дисциплине. Александр всегда хорошо учился, но порой демонстрировал упрямый характер.

Сразу после смерти мужа Ирина Круг стала активно выступать. С 2004 года артистка выпустила девять сольных и шесть дуэтных альбомов. Александр рос в достатке, много путешествовал за границей и попробовал такие недешевые развлечения, как, например, полет в кабине вертолета.

Александр много времени проводит с мамой. Они вместе обедают в ресторанах, ходят по магазинам, отдыхают в Каннах и других фешенебельных курортах. Юноша гордится своей знаменитой мамой и часто выкладывает ее фото в соцсетях. "С моей любимой и самой лучшей мамой", - пишет он, не боясь показаться маменьким сынком. Александр знает, что мама все для него сделает и всегда придет на помощь.

Так, например, мама помогла сыну выйти на сцену в Кремле в ноябре 2018 года. Александр исполнил песню "Это было вчера" на сольном концерте вдовы Круга. "Вот так начинается моя карьера артиста. Я надеюсь, что у меня все получится. Мама, ты будешь мной гордиться", - написал молодой человек, который, видимо, мечтает стать звездой уровня Михаила Круга.

Вторая после мамы женщина в жизни Александра - это его возлюбленная Лиза. Они встречаются как минимум год. Недавно они вместе отдыхали в Сочи, а потом отправились в подмосковный лагерь для подростков от 14 до 17 лет. Судя по трогательным фото в их соцсетях, молодые люди настроены на серьезные отношения. Исполнитель песни "Владимирский централ" женился в 25 лет, но его красавец-сын может в этом плане опередить отца.

Александр по-прежнему не может говорить о папе без слез. Однажды он так расчувствовался на съемках передачи, что не смог произнести ни слова. Смерть Михаила Круга - незаживающая рана, с которой начинающему артисту придется жить всю жизнь.