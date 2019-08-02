США угрожают России размещенными в Европе ядерными зарядами

Москве придется искать более эффективные средства защиты

Вашингтон может манипулировать размещенными в Европе ядерными зарядами. Угроза для России возрастет даже в том случае, если США не увеличат их число. Американские военные могут перенести часть зарядов с самолетов на ракеты наземного базирования, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

"Если для защиты от средств доставки с помощью самолетов достаточно только системы противовоздушной обороны, то в случае развертывания таких ядерных зарядов на ракетах России придется иметь более эффективные средства по сдерживанию этой угрозы или их поражению в случае необходимости", - цитирует Евсеева РИА Новости.

Эксперт напомнил, что на территории Европы размещены около 200 ядерных боезарядов. Если США предпримут описанные выше шаги, то уязвимость российской обороны возрастет – что вынудит Москву на ответные меры.

В Румынии и Польше развернуты пусковые установки МК-41 для американских систем противоракетной обороны. Они способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные Договором о ракетах средней и малой дальности. Однако США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. Россия также объявила о выходе из договора, Москва пообещала Вашингтону "зеркальный ответ".