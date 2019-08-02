Богомолов: Ценой участия в незаконных акциях может стать поломанная судьба

Режиссер осудил организаторов несогласованных митингов

Режиссер Константин Богомолов выступил с критикой в адрес призывающих выходить на несанкционированные митинги. По его мнению, кандидатам в депутаты в Мосгордуму следует бороться с несправедливостью, однако выбранные ими методы могут испортить людям жизнь.

"Звать людей на несогласованные акции — опасная игра", - предупредил он.

Режиссер убежден, что шутить на данную тему не стоит, передает РИА Новости. "Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба", — написал он в Instagram, пояснив, что некоторые вышедшие на незаконную акцию люди могут попасть в тюрьму.

Театральный деятель осудил организаторов несогласованных митингов, называющих опасное мероприятие прогулкой по городу. "Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли?", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки", — возмутился он.

27 июля в центре Москвы прошел несогласованный митинг оппозиции после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. Это произошло из-за проблем с собранными подписями. Эксперты-почерковеды нашли в документах поддельные подписи, а также автографы умерших людей. Претендентов в кандидаты отказ в регистрации не устроил, однако пойти по законному пути - обратиться в суд - не захотели, устроив беспорядки.

Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг. Однако они отказывались от предложенных мест проведения – это делает прошедшую 27 июля акцию и запланированную на 3 августа незаконными. Согласно действующему законодательству, полиция вправе применять силу в отношении нарушителей общественного порядка.

По итогам несогласованной акции в центре столицы заведено несколько уголовных дел. Участников обвиняют по двум статьям: "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Массовые беспорядки". Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.