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Медведев на Курилах ответил на протесты Японии

11:39
  • пятница
  • 02 августа 2019

Реакция Токио не беспокоит правительство России

Курилы  - российская земля. Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.
Японию возмутил визит российских чиновников на Курилы

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область", — напомнил глава российского правительства.

Дмитрий Медведев прибыл на Итуруп в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. Визит премьера на острова Курильской гряды вызвал дежурную реакцию Токио: японский МИД заявил, что такие действия наносят ущерб отношениям двух стран. Подобные поездки, с точки зрения Японии, "несовместимы" с ее позицией и "наносят оскорбление чувствам японского народа".

Комментируя демарш японской стороны, Дмитрий Медведев напомнил, что госслужащие посещают как Курилы, так и другие территории Российской Федерации, и согласовывать эти поездки с другими странами Москва не намерена -  при всем добром отношении и желании развивать дружеские связи.

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать… чем мы, естественно, и будем заниматься", — заключил российский премьер.

Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. С точки зрения Москвы, российский суверенитет над островами сомнению не подлежит. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен – Токио ставит условием его подписания передачу японской стороне островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, напоминает РИА Новости.

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