Медведев на Курилах ответил на протесты Японии

Реакция Токио не беспокоит правительство России

Курилы - российская земля. Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область", — напомнил глава российского правительства.

Дмитрий Медведев прибыл на Итуруп в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. Визит премьера на острова Курильской гряды вызвал дежурную реакцию Токио: японский МИД заявил, что такие действия наносят ущерб отношениям двух стран. Подобные поездки, с точки зрения Японии, "несовместимы" с ее позицией и "наносят оскорбление чувствам японского народа".

Комментируя демарш японской стороны, Дмитрий Медведев напомнил, что госслужащие посещают как Курилы, так и другие территории Российской Федерации, и согласовывать эти поездки с другими странами Москва не намерена - при всем добром отношении и желании развивать дружеские связи.

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать… чем мы, естественно, и будем заниматься", — заключил российский премьер.

Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. С точки зрения Москвы, российский суверенитет над островами сомнению не подлежит. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключен – Токио ставит условием его подписания передачу японской стороне островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, напоминает РИА Новости.