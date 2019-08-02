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Стартовала жеребьевка по распределению эфира для кандидатов в МГД

11:30
  • пятница
  • 02 августа 2019

Предвыборная агитация начнется 12 августа

2 августа Мосгоризбирком провел первый этап жеребьевки по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты Мосгордумы. Представители 45 избирательных округов вытянули конверты с указанием времени выхода в эфир кандидатов.
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"Сегодня председатели окружных комиссий будут определять, когда кандидаты от их округа выходят в эфир. Затем до 5 августа нужно будет пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы они вытянули для себя время выхода в эфир", - цитирует "Интерфакс" члена МГИК Дмитрия Реута.

По его словам, у каждого кандидата будет три минуты эфира. Они смогут трижды разместить свой агитационный ролик, длина которого не должна превышать одну минуту. После 6 августа Мосгоризбирком разыграет платное эфирное время для всех желающих кандидатов.

Телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы" обязаны предоставлять бесплатное эфирное время всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы. Предвыборная агитация, согласно законодательству, начнется 12 августа. 

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