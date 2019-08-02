ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве

58% жителей столицы считают, что митинг был несогласованным

Большинство россиян одобрили действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 69% граждан согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.

По данным, которые опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ, 61% москвичей ответили "скорее согласен", 26% - "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить. По России же показатели немного иные: 69% и 23% соответственно, 8% затруднились с выбором ответа.

Между тем, опрос показал, что об акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве, известно большинству москвичей - 83%, а среди россиян показатель составляет 59%. При этом 58% жителей столицы, принявших участие в опросе, считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян этот показатель - 39%.

Каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан, передает РИА Новости.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Напомним, прошедшая 27 июля в центре Москвы протестная акция была вызвана тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи мертвецов, при этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные акции.

Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но они отказывались от предложенных мест проведения, что и делает прошедшую 27 июля акцию и запланированную на 3 августа незаконными. Согласно действующему законодательству полиция вправе применять силу в отношении нарушителей общественного порядка.

По итогам несогласованной акции заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков (предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы) и о применении насилия в отношении представителей власти.