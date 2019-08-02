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На Поклонной горе почтили память героев Первой мировой войны

12:05
  • пятница
  • 02 августа 2019

В России и Европе вспоминают о кровопролитных сражениях

105 лет назад Россия вынужденно вступила в Первую мировую войну. Героев кровопролитных сражений тех лет помнят в России и Европе. Памятная дата отмечается с 2012 года. Торжественная церемония возложения венков к памятнику героям Первой мировой войны прошла на Поклонной горе, передает "ТВ Центр".

В открытии монумента в 2014 году принимал участие Владимир Путин. Память жертв и героев Первой мировой почтили представители российских военно-исторических объединений, а также зарубежных посольств - Сербии, Боснии и Герцеговины, Австралии, Белоруссии, Азербайджана, Румынии, Латвии и представитель Болгарского культурного центра. Эта война стала первым в истории конфликтом мирового масштаба. Театром действий была не только Европа, но также Дальний и Ближний Восток, Африка. В войну были вовлечены 38 государств. В ходе этого конфликта Россия потеряла более миллиона человек.

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