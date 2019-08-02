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Перезрелые бананы признали эффективным средством против рака

12:30
  • пятница
  • 02 августа 2019

Но есть и плохая новость

Австралийский спортивный диетолог Райан Пинто рассказал о вреде и пользе бананов разной степени зрелости.
Россельхознадзор: бананы с красно-коричневыми пятнами неопасны

Диетолог сообщил, что в зеленых бананах содержится много крахмала, который зачастую вызывает дискомфорт в животе и повышенное газообразование. По его словам, недозрелые бананы затрудняют работу пищеварительной системы, но при этом дают ощущение быстрого насыщения. Такие бананы хороши для тех людей, которые боятся резкого повышения уровня глюкозы в крови.

Бананы желтого цвета содержат меньше крахмала, но больше сахара, рассказал Райан Пинто. Организму легко переваривать такое лакомство с высоким гликемическим индексом. "При меньшем количестве крахмала ваша пищеварительная система быстрее впитывает питательные вещества. К сожалению, чем более спелый банан, тем меньше в нем содержится питательных микроэлементов", - цитирует диетолога Daily Mail. 

Со слов эксперта, больше всего сахара можно найти в бананах с коричневыми пятнами на кожуре. Эти отметины показывают количество крахмала, превратившегося в глюкозу. Такие плоды богаты антиоксидантами, убивающими раковые клетки. Чем темнее пятна на кожуре, тем эффективнее банан помогает организму бороться со злокачественными заболеваниями. При этом наносится больший вред фигуре. 

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