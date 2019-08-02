Кличко приравнял себя к королеве Великобритании

Мэр Киева грозит судом в случае увольнения

Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. По мнению мэра Киева, он так же, как и монарх Великобритании, не будет иметь никакого влияния, если лишится поста главы городской администрации.

Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский решил разделить полномочия по управлению городом. В результате Виталий Кличко лишится поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и останется на позиции мэра. Однако, по мнению самого градоначальника, это лишит его его реальных полномочий.

"Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?" - возмутился мэр Киева в интервью "РБК-Украина".

Кличко был избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года, а через месяц Петр Порошенко назначил его главой КГГА. Главное, что волнует градоначальника – он не сможет контролировать бюджет столицы и, соответственно, реализовывать проекты, с которыми шел на выборы. Мэр Киева намерен обратиться за защитой к европейским партнерам и подать в суд, если его все же лишат заветной должности, сообщает РИА Новости.