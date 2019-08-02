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Сделавшего смелое заявление Киркорова защитили от нападок

12:57
  • пятница
  • 02 августа 2019

Пожары в Сибири отразились и на жизни звезд

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян вступился за певца Филиппа Киркорова и телеведущего Максима Галкина, которые выразили недовольство ажиотажем вокруг пожаров в Сибири.  

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На днях Максим Галкин ответил своим подписчикам, которые просили его высказаться о горящих лесах Сибири. Шоумен заявил, что его беспокоит судьба сибирских лесов, однако поднятый в соцсетях шум по поводу пожаров не имеет ничего общего с защитой природы. По его мнению, писать об огне в Сибири просто стало модно. 

Галкин отметил, что в прошлые года российские леса горели примерно с такой же интенсивностью, однако общественность это не волновало. Телеведущий также призвал российское общество бороться не с последствиями, а с причинами таких природных катастроф. 

Позицию Галкина поддержал Филипп Киркоров, который разместил в своем Instagram видео с речью друга. "Подписываюсь под каждым словом", - заявил артист. 

Многие интернет-пользователи обвинили Галкина и Киркорова в цинизме и безразличии к страдающим людям. 

- Не горел раньше в таких масштабах лес. Это неправда. Я много лет прожила в Новосибирске. Не было такого.

- Если бы ваши дети задыхались, то вы бы говорили по-другому.

- Посмотрела бы на него, если бы его хваленый замок горел бы каждый год. 

Вадим Манукян попытался защитить звезд от народного гнева. "Трудно в это поверить, но я впервые полностью поддерживаю позицию, которую высказали Максим Галкин и Филипп Киркоров, - цитирует его портал "Дни.ру". - Речь идет о пожарах в сибирских лесах. Но их разумные мысли слушать мало кто захотел. Все с вытаращенными глазами постят картиночки у себя в соцсетях и считают, что таким образом помогают лес спасти. И мало, кто действительно задумывается, о чем же сказали Галкин и Киркоров. Нужно прежде всего бороться с причиной этих пожаров, заниматься их предупреждением и с этой целью снова лесничество развивать".

Как отметил Манукян, МЧС и Минобороны активно тушат лесные пожары в Сибири, но зона бедствия настолько большая, что люди не в силах справиться без помощи природных сил, то есть дождя. 

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