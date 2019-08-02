Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова

Влюбленные уже начали отмечать радостное событие

Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро сыграют свадьбу. Церемония бракосочетания светской львицы и режиссера запланирована на сентябрь. Сами влюбленные о точной дате торжества пока не говорят. Однако утечка уже произошла: в частности, телеграм-канал "Героиня Татлера" утверждает, что свадьба запланирована на 13 сентября.

Ксения Собчак уже несколько месяцев встречается с бывшим супругом актрисы Дарьи Мороз, Константином Богомоловым. Отношения развиваются бурно: на днях режиссер публично признался в любви к Ксении в соцсети. Подписчики отметили, что такое откровенное выражение чувств на всю страну "дорогого стоит".

Телеведущая тем временем публикует в Instagram видео с вечеринки в одном из увеселительных заведений. Комментаторы предположили, что влюбленные уже репетируют грядущее радостное событие.

Ксения Собчак 6 лет состояла в браке с актером Максимом Виторганом. У них родился сын Платон. Пара недавно официально развелась. Разрыв ознаменовался скандалами и даже дракой бывшего супруга с новым избранником светской львицы.