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"Я встретил кого-то особенного": Питт нашел утешение после развода с Джоли

13:30
  • пятница
  • 02 августа 2019

Актер оттягивается по полной

После развода 55-летний голливудский актер Брэд Питт часто проводит время с девушками и даже встретил одну особу, с которой он в перспективе готов создать семью. 
Обнищавшая Джоли променяла детей на деньги

По данным Star, Питт завел роман с актрисой, вместе с которой они работали над одним проектом, а также увлекся одной из учительниц своих детей. На свидания актер обычно приезжает на мотоцикле, стараясь сохранять инкогнито. Своих избранниц он водит в рестораны друзей, где можно посидеть в интимной обстановке и не попасть в объектив папарацци. 

Интрижки Брэда Питта длятся недолго. Однако одной девушке все-таки удалось тронуть сердца холостяка, который на несколько лет увяз в бракоразводном процессе с актрисой Анджелиной Джоли. "Я встретил кого-то особенного", - передает слова Питта осведомленный источник. Артист допускает, что он может связать с ней свою оставшуюся жизнь. 

Ранее стало известно, что похорошевший в последнее время Питт очаровал молодую коллегу по съемкам в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На премьере картины в Лондоне сексапильная блондинка смотрела на актера чуть ли не с обожанием.  

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