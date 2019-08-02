ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Террористы хотели завладеть оружием и боеприпасами

Во Владимирской области сотрудники ФСБ предотвратили нападение на воинскую часть, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в ведомстве, налёт спланировали члены террористической ячейки. Её возглавлял местный житель 1999 года рождения. Нападавшие хотели проникнуть на территорию воинской части, завладеть оружием и боеприпасами.

В ФСБ уточнили, что главарь ячейки и его сообщники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Она подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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