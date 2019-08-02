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Стало известно, когда завершится благоустройство парка "Дубки"

15:16
  • пятница
  • 02 августа 2019

На территории появится дополнительное освещение и новые дорожки

Благоустройство парка "Дубки" на севере столицы будет завершено ко Дню города, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас там прокладывают дорожки, меняют скамейки и урны. Планируется также установить дополнительное освещение и реконструировать спортивные зоны и детские площадки. Концепция создана с учетом пожеланий местных жителей, которые просили сохранить планировку парка. Чтобы стволы деревьев не пострадали во время ремонта, их надежно защитили.

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