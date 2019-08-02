Московская больница им. Ерамишанцева совершила прорыв

В этом медучреждение отмечает 55-летие

Городская больница имени Ерамишанцева отмечает 55-летие. Сейчас это крупный медицинский комплекс, обеспеченный передовым оборудованием и располагающий даже вертолётной площадкой, отмечает "ТВ Центр".

В больнице действуют служба переливания крови, два роддома, девять женских консультаций и центр планирования семьи. Амбулаторное отделение обслуживает полмиллиона человек в год. В больнице проводят срочные и высокотехнологичные операции и оказывают такую помощь, которую нельзя получить больше нигде в России.

"У нас есть в своём роде уникальные отделения. Например, клиника портальной гипертензии . Очень широко представлена акушерская служба. В этой службе накоплен уникальный опыт. В этом году мы открыли новое отделение для хирургических больных - и это было большим прорывом", - рассказал , главный врач больницы имени Ерамишанцева Артур Габриелян.