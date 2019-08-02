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Как правильно выбрать спелый арбуз

15:29
  • пятница
  • 02 августа 2019

Покупателям стоит подключить музыкальный слух

3 августа в Москве открывается арбузный сезон. В разных частях города будут работать почти 230 торговых точек, оформленных в едином стиле. Проверять гигантские ягоды на качество и безопасность будет Роспотребнадзор.

Покупателям стоит подключить музыкальный слух: чем звонче звук, тем слаще мякоть! Эльмураз Гурбанов точно знает и всегда подскажет, как выбрать спелую дыню или арбуз. Продаёт их на московских бахчевых  развалах  уже 15 лет. При выборе советует использовать все пять чувств, но и интуицию никто не отменял. Например, спелая дыня должна быть  шершавой и мягкой на ощупь.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

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