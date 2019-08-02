Как правильно выбрать спелый арбуз

Покупателям стоит подключить музыкальный слух

3 августа в Москве открывается арбузный сезон. В разных частях города будут работать почти 230 торговых точек, оформленных в едином стиле. Проверять гигантские ягоды на качество и безопасность будет Роспотребнадзор.

Покупателям стоит подключить музыкальный слух: чем звонче звук, тем слаще мякоть! Эльмураз Гурбанов точно знает и всегда подскажет, как выбрать спелую дыню или арбуз. Продаёт их на московских бахчевых развалах уже 15 лет. При выборе советует использовать все пять чувств, но и интуицию никто не отменял. Например, спелая дыня должна быть шершавой и мягкой на ощупь.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.