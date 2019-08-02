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В Москве раскопали литейную мастерскую XVII века

15:38
  • пятница
  • 02 августа 2019

Среди находок - два хорошо сохранившихся тигля

Остатки литейной мастерской конца XVII века обнаружили археологи во время раскопок в центре Москвы на Сретенке. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди находок - два хорошо сохранившихся тигля. Они предназначались для выплавки меди, олова и свинца и выдерживали нагрев до тысячи градусов. Внутри тиглей специалисты обнаружили остатки формы, куда заливался металл для получения металлических пуговиц.

Сретенка в XVII веке была центральной улицей Москвы, откуда начиналась дорога в Троице-Сергиеву лавру. Лишь после основания Петербурга приоритет получила Тверская улица.

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