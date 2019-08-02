Москвичей предупредили о закрытии участка метро на выходных

Для пассажиров пустят бесплатные автобусы

В ближайшие выходные участок голубой ветки вновь закроют в связи с ремонтными работами. Поезда не будут ходить между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщает "ТВ Центр".

Для пассажиров пустят бесплатные автобусы. Узнать их можно по знаку "КМ". В обычном режиме линия заработает уже в понедельник утром. Реконструкция Филёвской линии завершится до октября.

"Строители будут проводить работы, у которых технологический цикл непрерывный и который нельзя сделать в период ночного окна. Также в это время хозяйственным способом службы московского метрополитена будут проводить на собственной инфраструктуре: мы проведем ревизию узлам контрактного рельса, заменим ходовые рельсы, шпалы, а также по окончании будет проведена уборка на всей инфраструктуре", - заявил первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.