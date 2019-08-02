Богомолов открыл новый сезон в Театре на Малой Бронной

Режиссер рассказал о планах коллектива

Театр на Малой Бронной открывает 74-й сезон. Накануне там прошел сбор труппы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Новый худрук Константин Богомолов рассказал о творческих планах коллектива. Он намерен сделать театр как творчески, так и коммерчески успешным. Для работы привлечь самых востребованных молодых режиссеров и студентов-выпускников режиссерского факультета ГИТИС. А первой собственной постановкой Богомолова станут "Покровские ворота" по пьесе Зорина.

"Для меня очень важна формула: творчество, успех, деньги, творчество. Настоящее вложение в творчество, энергетическое вложение, приводит к успеху, настоящий успех дает кассу, касса должна тратиться на то, чтобы снова творить, снова экспериментировать, снова исследовать новое", - сказал Константин Богомолов.