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Богомолов открыл новый сезон в Театре на Малой Бронной

15:42
  • пятница
  • 02 августа 2019

Режиссер рассказал о планах коллектива

Театр на Малой Бронной открывает 74-й сезон. Накануне там прошел сбор труппы. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Новый худрук Константин Богомолов рассказал о творческих планах коллектива. Он намерен сделать театр как творчески, так и коммерчески успешным. Для работы привлечь самых востребованных молодых режиссеров и студентов-выпускников режиссерского факультета ГИТИС. А первой  собственной  постановкой Богомолова станут "Покровские ворота" по пьесе Зорина.

"Для  меня очень важна формула: творчество, успех, деньги, творчество. Настоящее вложение в творчество, энергетическое вложение, приводит к успеху, настоящий успех дает кассу, касса должна тратиться на то, чтобы снова творить, снова экспериментировать, снова исследовать новое", - сказал Константин Богомолов.

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Театр на Малой Бронной
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Театр на Малой Бронной
Театр на Малой Бронной
Константин Богомолов
Константин Богомолов
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