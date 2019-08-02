Что делать на выходных в Москве

Главные культурные события на 3 и 4 августа

Тем, кто любит творческие эксперименты и новые ощущения, стоит непременно провести эти выходные в городе. В Москве пройдут мероприятия мирового уровня, не зря в столицу приехало столько туристов из разных стран. Парящий мост, танковый биатлон и горячие танцы в условиях арктического вторжения. Это стоит увидеть.

ВДНХ отмечает свой 80-летний юбилей с юношеским задором. Шумно, масштабно и очень весело. Все выходные - с утра до вечера - танцевальные мастер-классы, концерты звезд эстрады, фестиваль еды и бесплатные экскурсии. По случаю праздника здесь открылся собственный музей и сразу четыре выставки.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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