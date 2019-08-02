ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что делать на выходных в Москве

15:50
  • пятница
  • 02 августа 2019

Главные культурные события на 3 и 4 августа

Тем, кто любит творческие эксперименты и новые ощущения, стоит непременно провести эти выходные в городе. В Москве пройдут мероприятия мирового уровня, не зря в столицу приехало столько туристов из разных стран. Парящий мост, танковый биатлон и горячие танцы в условиях арктического вторжения. Это стоит увидеть.

ВДНХ отмечает свой 80-летний юбилей с юношеским задором. Шумно, масштабно и очень весело. Все выходные - с утра до вечера - танцевальные мастер-классы, концерты звезд эстрады, фестиваль еды и бесплатные экскурсии.  По случаю праздника здесь открылся собственный музей и сразу четыре выставки.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
ВДНХ
ВДНХ
Посетители ВДНХ
Посетители ВДНХ
Главный вход ВДНХ
Главный вход ВДНХ
"Танковый биатлон - 2019" на полигоне "Алабино"
"Танковый биатлон - 2019" на полигоне "Алабино"
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
"Танковый биатлон - 2019" на полигоне "Алабино"
"Танковый биатлон - 2019" на полигоне "Алабино"
Отдыхающие в парке Музеон
Отдыхающие в парке Музеон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.