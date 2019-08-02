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Суд арестовал трех фигурантов дела о незаконной акции в Москве

13:35
  • пятница
  • 02 августа 2019

Им предъявлены обвинения по статьям "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении представителя власти"

Пресненский суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о массовых беспорядках в столице. Речь о незаконной акции, которая прошла в центре Москвы 27 июля. В тот день были зафиксированы случаи нападения на правоохранителей.

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Участники несанкционированной акции: Кирилл Жуков и Иван Подкопаев пробудут под стражей до 27 сентября. Также суд избрал меру пресечения уроженцу Таджикистана Самариддину Раджабову. Во время акции он бросил в лицо полицейского бутылку с водой. Раджабова поместили в СИЗО на десять суток, передает "ТВ Центр".

В настоящее время суд решает вопрос об аресте четвёртого фигуранта дела Алексея Миняйло. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Этому есть видео-подтверждения. Камера запечатлела, как Жуков поднимает забрало на шлеме сотрудника Росгвардии и пытается ударить его по лицу. Следственный комитет продолжает устанавливать и привлекать к ответственности всех, кто причастен к массовым беспорядкам в столице.

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27 июля в центре Москвы прошел несогласованный митинг оппозиции после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. Это произошло из-за проблем с собранными подписями. Эксперты-почерковеды нашли в документах поддельные подписи, а также автографы умерших людей. Претендентов в кандидаты отказ в регистрации не устроил, однако по законному пути - обратиться в суд - они не пошли.

Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг. Однако они отказывались от предложенных мест проведения – это делает прошедшую 27 июля акцию и запланированную на 3 августа незаконными. Согласно действующему законодательству, полиция вправе применять силу в отношении нарушителей общественного порядка.

По итогам несогласованной акции в центре столицы заведено несколько уголовных дел. Участников обвиняют по двум статьям: "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Массовые беспорядки". Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

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