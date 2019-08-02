Российские туристы стали заложниками в Турции

Число претензий россиян неуклонно растет

Миллионы россиян едут в отпуск в Турцию – отдых в этой стране пользуется популярностью. Число туристов из России все растет, но вместе с тем растет и число жалоб. Турция прочно обосновалась в тройке лидеров по количеству претензий со стороны отдыхающих.

Основной поток жалоб касается некачественного сервиса. Нердки случаи, когда туристов не заселяли вовремя в гостиницу, не забирал трансфер из аэропорта. Много претензий на обслуживание в номерах гостиниц, а также в кафе и барах.

К сожалению, дело не ограничивается лишь плохим обслуживанием. Как сообщил генконсул России в Анталье Олег Рогоза, с начала года на этом курорте умерли десятки россиян, восемь тяжелобольных туристов были эвакуированы в российские больницы.

"Мы призываем всех туристов, даже если туры уже куплены, озаботиться приобретением медицинской страховки, а также адекватно оценивать состояние своего здоровья перед путешествием", - приводит слова представителя Общественной палаты Елены Суторминой News.ru.

Нередко хамство и грубость со стороны персонала отелей. Один из российских туристов буквально оказался в заложниках: в пятизвездочном отеле класса "люкс" у него в последний день отпуска почему-то оказалась размагничена карточка. Россиянину заявили, чото он задолжал отелю 40 долларов – и при этом отказались пускать его в номер, где остался кошелек. Вдобавок, на него натравили охрану.

Эксперты отмечают, что воздействовать на собственника отеля в Турции сложно. Так что в случае непредвиденной ситуации российским туристам лучше связываться с представителями посольства и консульств России по экстренным телефонам. Номера можно найти на сайте российского МИД и дипмиссий.