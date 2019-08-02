Принц Уильям и Миддлтон выложили несколько миллионов за отдых на Карибах

Члены королевской особы побывали в раю

Принц Уильям и Кейт Миддлтон потратили кругленькую сумму на отдых на райском острове Мюстик в Карибском море. Вместе с супругами отдыхали их трое детей и родители Кейт.

The Sun сообщает, что двухнедельная аренда жилья на частном острове обошлась семье Уильяма в 54 тысячи фунтов, то есть в 4,1 миллиона рублей. Они жили в одной из самых новых вилл на острове. В их распоряжении были пять спален, столовая с видом на море и 18-метровый бассейн. Кстати, владельцем виллы является давний друг принца Уильяма - бизнесмен Эндрю Данн.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проводят отпуск на Мюстике с 2008 года. "Дети, которые уже бывали на вилле раньше, в восторге от двухъярусных кроватей и удобных для малышей вещей, - рассказал осведомленный источник. - Поскольку вилла полностью укомплектована, они могут попросить все что угодно".

Собеседник издания имел в виду, что все прихоти королевских родственников исполнял услужливый персонал. Еду для них готовил лучший шеф-повар на острове.

Отметим, что на охраняемом острове Мюстик расположено всего 114 домов. Там запрещено фотографировать, поэтому приватность членов королевской фамилии осталась в сохранности.