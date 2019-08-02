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Историческое решение: на матч Суперкубка УЕФА назначена арбитр-женщина

14:17
  • пятница
  • 02 августа 2019

На играх такого уровня судьи женского пола еще не появлялись

Решение, которое уже назвали историческим, принял Союз европейских футбольных ассоциаций. На матч Суперкубка УЕФА главным арбитром назначена женщина. Такой чести удостоилась 35-летняя француженка Стефани Фраппар.
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"Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте", — заявил президент организации Александер Чеферин.

Суперкубок УЕФА разыграют 14 августа английские клубы "Ливерпуль" и "Челси" на "Водафон-Арене" в Стамбуле. Вместе со Стефани Фраппар будут работать Мануэле Николози и Мишель О’Нил из Ирландии. Четвертым рефери станет Джюнейт Чакыр из Турции.

Стефани Фраппар входит в Международный список судей ФИФА с 2009 года. В прошлом месяце она обслуживала финал женского чемпионата мира-2019, в котором встречались команды США и  Голландии. Работала француженка и на матчах мужских команд: в апреле Стефани судила матч французской Лиги-1 между "Амьеном" и "Страсбургом". Теперь Фраппар, как сообщается, будет постоянно работать на матчах мужского чемпионата, передает Sport24.

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