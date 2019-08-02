Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции 3 августа

Ведомство предостерегло Любовь Соболь о незаконности акции

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге, который оппозиция запланировала на 3 августа.

Шествие, которое пройдет по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, не согласовано с властями столицы. Поэтому участие в нем повлечет наказание, установленное законами России, сообщили в ведомстве.

Проведение несогласованного мероприятия – само по себе нарушение закона, поэтому правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры безопасности.

Напомним, прошедшая 27 июля в центре Москвы протестная акция была вызвана тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи мертвецов, при этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные акции.

Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но они отказывались от предложенных мест проведения, что и делает прошедшую 27 июля акцию и запланированную на 3 августа незаконными. Согласно действующему законодательству полиция вправе применять силу в отношении нарушителей общественного порядка.

По итогам несогласованной акции заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков (предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы) и о применении насилия в отношении представителей власти.