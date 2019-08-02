ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции 3 августа

14:28
  • пятница
  • 02 августа 2019

Ведомство предостерегло Любовь Соболь о незаконности акции

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге, который оппозиция запланировала на 3 августа.

Шествие, которое пройдет по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, не согласовано с властями столицы. Поэтому участие в нем повлечет наказание, установленное законами России, сообщили в ведомстве.

Проведение несогласованного мероприятия – само по себе нарушение закона, поэтому правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры безопасности.

Напомним, прошедшая 27 июля в центре Москвы протестная акция была вызвана тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи мертвецов, при этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные акции.

Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но они отказывались от предложенных мест проведения, что и делает прошедшую 27 июля акцию и запланированную на 3 августа незаконными. Согласно действующему законодательству полиция вправе применять силу в отношении нарушителей общественного порядка.

По итогам несогласованной акции заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков (предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы) и о применении насилия в отношении представителей власти.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Митинг
Митинг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.