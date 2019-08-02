У 22 кандидатов в Мосгордуму обнаружено 339 подписей "мертвых душ"

К вопросу хотят подключить Следственный комитет

У 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке подписей было обнаружено 339 подписей умерших людей.

Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев предложил по таким вопросам обращаться в Следственный комитет.

"Как сборщик мог взять подпись у умершего! Здесь однозначно должна возлагаться ответственность и на кандидата, который заверял подписи, и на самого сборщика. Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал", - отметил Горбунов.

Председатель МГИК добавил, что у 13 кандидатов обнаружены почти 9,8 тысячи подписей с недействительными или несуществующими паспортами данными.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего было выдвинуто 426 человек, зарегистрировано 233 кандидата, 57 претендентов получили отказ.