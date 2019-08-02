"Малышка под присмотром": трогательное видео с молодым любовником Лорак слили в Сеть

Егор Глеб не спускал глаз с артистки

Опубликовано трогательное видео, на котором молодой возлюбленный 40-летней украинской певицы Ани Лорак наблюдает за ней из-за кулис.

Telegram-канал "Только никому" показал короткое видео, на котором артистка исполняет песню "Удержи мое сердце" на летней эстраде в филармонии Махачкалы. Концерт прошел 1 августа.

На кадрах можно увидеть 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба, который стоит за кулисами и пристально наблюдает за своей возлюбленной. "Малышка под присмотром", - таким образом подписали опубликованное видео.

В последнее время Лорак и Глеб перестали скрывать свои отношения. Недавно мужчина поделился в соцсети фотографией, на которой он целует певицу на звукозаписывающей студии. "Новая жизнь у меня, - заявила Лорак. - Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому".

В начале текущего года Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после восьми лет брака. Артистка воспитывает дочь 2011 года рождения.