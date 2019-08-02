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Путину представили проект по развитию Астраханской области

14:56
  • пятница
  • 02 августа 2019

О стратегии рассказал врио главы региона Игорь Бабушкин

Приоритетные направления социально-экономического развития Астраханской области обсуждали в пятницу в Кремле. Владимир Путин провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Игорем Бабушкиным, передает "ТВ Центр".

"Удалось достаточно серьёзно погрузиться в ситуацию. С первых дней начал выезжать в населённые пункты, встречаться с людьми. Обращения граждан поступают абсолютно разные, по проблемам, которые долгое время, практически годами, не решались. Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять. Мной обозначены в рамках стратегии действий пять основных приоритетов, по которым главное направление – это рост качества жизни людей, повышение социальной защищённости граждан", - сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Бабушкин рассказал главе государства, что региональные власти расширяют программу социальной поддержки населения. В первую очередь, многодетных семей, ветеранов войны и труда. На эти цели в текущем году выделят 280 миллионов рублей. Идет работа по строительству социальных объектов - школ, детских садов, домов культуры и медучреждений. Первые из них сдадут уже в следующем году.

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