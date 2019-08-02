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Доставят с ветерком: "Туполев" создает новый транспортник для армии

14:49
  • пятница
  • 02 августа 2019

Машина заменит устаревший Ан-12

Новый военно-транспортный самолет компании "Туполев" заменит в армии устаревший Ан-12. Тактико-техническое задание на машину уже утверждено в Минобороны, отметил гендиректор компании Александр Конюхов. И это, по словам гендиректора, далеко не единственный проект.
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"В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями", — рассказал Конюхов.

Летно-испытательная база в подмосковсном Жуковском в эти дни отмечает свое 70-летие. Именно здесь, по словам Конюхова, будут проходить испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Двигатель для машины последнего поколения, который будет развивать тягу в 23 тоннсилы, создает Объединенная двигателестроительная корпорация.

У компании, кроме того, большие планы по по испытаниям глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС. Они также будут проходить на базе в Жуковском, пишут "Известия".

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