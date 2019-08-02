Житель затопленного российского города порыбачил прямо с балкона (видео)

"Жена довольна: муж вроде на рыбалке и дома"

Жители затопленного Тулуна решили извлечь выгоду из своего бедственного положения и открыли сезон рыбалки с балкона жилой многоэтажки.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина стоит с удочкой и пытается поймать рыбу со второго этажа. Сосед из противоположного дома раздает ценные указания по ловле:

- А на что рыбачишь?

- Попробовал на хлеб, но она не берет

- Хлебом она сыта. Ее надо на мясо удить

- Мяса дефицит. Тогда на муху. Муха – это же мясо

Пользователи социальных сетей восхитились находчивостью тулунцев и оставили несколько комментариев: "На втором ловят, на первом сети ставят", "Вот что значит, наш позитивный народ!", "Наша Венеция", "Жена довольна: муж вроде на рыбалке и дома".

Паводковая ситуация в Иркутской области остается сложной. По последним данным, подтоплено порядка 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков. 25 человек погибли, шесть пропали без вести.

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