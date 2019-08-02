"Красивая и сильная": актриса из "Гарри Поттера" снялась без одежды

К ее фигуре не придраться

31-летняя танцовщица, актриса и певица Джулианна Хаф снялась голой для обложки журнала Women's Health и рассказала, как муж воспринял известие о ее нетрадиционной сексуальной ориентации.

Джулианна Хаф, которая прославилась после съемок в сериале "Гарри Поттер и философский камень", призналась, что не является гетеросексуалкой. Муж Джулианны - хоккеист Брукс Лайк - узнал о ее сексуальных предпочтениях через четыре месяца после свадьбы в 2017 году. "Это так, - огорошила артистка супруга. - Но я выбираю быть с тобой".

По словам Хаф, ее признание не разрушило брак. "Я не знала, будет ли он любить эту версию меня. Но чем больше я становилась сама собой, тем сильнее его ко мне тянуло", - заявила артистка.

Отметим, что Хаф и Лайк начали встречаться в 2014 году.

На откровенном фото Джулианна Хаф запечатлена в танцевальном прыжке. Ее волосы взъерошены, под ногами красавицы плещется вода. На теле артистки нет ни единого грамма жира, восхитились интернет-пользователи.

- Ого! Великолепная!

- Ты волшебна.

- Красивая и сильная - внутри и снаружи.

В 2008 году Джулианна Хаф попала в список "100 самых сексуальных женщин" по версии журнала Maxim. Она выпустила два альбома кантри-музыки. На ее счету роли в фильмах "Бурлеск", "Свободные", "Рок на века", "Дедушка легкого поведения" и в сериале "Безмолвный". В 15 лет Хаф выиграла соревнования по латиноамериканским танцам на Блэкпулском фестивале танца.